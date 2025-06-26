Осеан Мишлон о проблемах с сердцем: «Это была тяжелая часть моей спортивной истории»

Французская биатлонистка Осеан Мишлон рассказала о проблемах с сердцем.

В конце сезона-2022/23 Мишлон перенесла операцию на сердце для лечения патологии, которая мешала ей выступать в полную силу.

«Была история с сердцем. У меня была патология, которая меня очень беспокоила зимой 2022-2023. Тогда пришлось задавать себе серьезные вопросы.

Так как мы не знали, что это такое, было немного страшно, мне сказали: если не выступать, это не создаст проблем. Но когда ты живешь этим и тренируешься годами…

Это была довольно тяжелая часть моей спортивной истории. Больше нет никаких признаков болезни. Весной мы прошли еще один быстрый осмотр, оказалось, каких-либо симптомов больше нет. Врач сказал: думаю, все в порядке. И это круто!

Я очень рада, что прошла этот осмотр через два года после операции, чтобы начать новый сезон, зная, что теперь все официально позади», – сказала Мишлон .