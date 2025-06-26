0

Осеан Мишлон о проблемах с сердцем: «Это была тяжелая часть моей спортивной истории»

Французская биатлонистка Осеан Мишлон рассказала о проблемах с сердцем.

В конце сезона-2022/23 Мишлон перенесла операцию на сердце для лечения патологии, которая мешала ей выступать в полную силу.

«Была история с сердцем. У меня была патология, которая меня очень беспокоила зимой 2022-2023. Тогда пришлось задавать себе серьезные вопросы.

Так как мы не знали, что это такое, было немного страшно, мне сказали: если не выступать, это не создаст проблем. Но когда ты живешь этим и тренируешься годами…

Это была довольно тяжелая часть моей спортивной истории. Больше нет никаких признаков болезни. Весной мы прошли еще один быстрый осмотр, оказалось, каких-либо симптомов больше нет. Врач сказал: думаю, все в порядке. И это круто!

Я очень рада, что прошла этот осмотр через два года после операции, чтобы начать новый сезон, зная, что теперь все официально позади», – сказала Мишлон.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Ski-Nordique
logoОсеан Мишлон
logoсборная Франции жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Жаклен вошли в состав сборной Франции на подготовку к сезону-2025/26
329 апреля, 16:11
Чемпионат Франции. Брезаз-Буше и Перро одержали победы в масс-стартах
30 марта, 14:44
Райт и Мишлон победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2024/25
1323 марта, 16:57
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Биатлон был и остается более медийным, более понятливым, более ориентированным на людей, чем лыжи»
14вчера, 14:57
Ишмуратова об отстранении российских спортсменов: «Обидно, что мы стоим коленопреклоненные и ждем какую-то косточку, подачку»
21вчера, 13:38
Виктор Майгуров: «Призовые спортсменам будут зависеть от софинансирования за счет отчислений от букмекеров, которые пойдут через Российский спортивный фонд»
1вчера, 08:08
Максим Цветков: «В наш разбан сейчас очень сложно поверить. Мне кажется, что это маловероятно»
1вчера, 07:27
Максим Цветков: «Точно нет цели кровь из носу попасть на Олимпиаду-2026. Я тренируюсь дома по возможности – насколько позволяет мой график»
вчера, 07:20
Чепиков о Ковентри во главе МОК: «Чувствуется настрой на глобальные изменения по сравнению с прошлым руководством. Будем надеяться на позитив»
124 июня, 15:48
Дмитрий Васильев: «Решения Ковентри будут зависеть от так называемого теневого государства, которое присутствует в МОК в виде спонсоров»
424 июня, 13:00
Майгуров о российских биатлонистах: «Желания сменить гражданство ни у кого не было. Думаю, и предпосылок для этого нет»
924 июня, 12:12
Цветков о завершении карьеры Бо: «У меня ребенок уже идет в школу, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю»
124 июня, 08:04
Дмитрий Губерниев: «Ковентри не раз декларировала, что спорт вне политики и спортсмены должны выступать. По ее поступкам заметно, что она держит слово»
1823 июня, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32