Группа Истомина в августе проведет сбор в Антхольце («РБ Спорт»)

Группа Артема Истомина в августе проведет сбор в Антхольце.

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

В состав группы Истомина входят Анастасия Халили, Виктория Метеля, Анастасия Гришина, Елизавета Каплина, Маргарита Болдырева, Елизавета Фролова и Екатерина Суханова. Также с группой тренируется Карим Халили.

Антхольц примет соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026.