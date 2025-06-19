Группа Истомина в августе проведет сбор в Антхольце («РБ Спорт»)
Группа Артема Истомина в августе проведет сбор в Антхольце.
Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).
В состав группы Истомина входят Анастасия Халили, Виктория Метеля, Анастасия Гришина, Елизавета Каплина, Маргарита Болдырева, Елизавета Фролова и Екатерина Суханова. Также с группой тренируется Карим Халили.
Антхольц примет соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
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