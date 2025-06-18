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Батманова будет выступать на соревнованиях под фамилией Томшина, Шеллер – под фамилией Коваленко

Две российских биатлонистки будут выступать на стартах под новыми фамилиями.

«Минутка официоза: Настя Батманова и Юля Шеллер теперь будут выступать под новыми фамилиями – Томшина и Коваленко, соответственно», – сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Анастасия Батманова и Василий Томшин поженились в 2023 году. Юлия Шеллер в 2024-м вышла замуж за Андрея Коваленко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Аверьянова
Юлия Шеллер
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