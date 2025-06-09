«Лада» официально заявила о начале погашения задолженности перед игроками: «Данный шаг свидетельствует о стабилизации финансового положения в клубе»

«Лада» официально заявила о начале погашения задолженности перед игроками.

«Хоккейный клуб «Лада» объявляет о старте процедуры погашения накопившейся задолженности. Данный шаг является важным этапом в выполнении своих финансовых обязательств и свидетельствует о стабилизации финансового положения в хоккейном клубе.

Погашение долгов – принципиальная позиция, демонстрирующая ответственность клуба перед теми, кто работал с «Ладой» и доверяет «Ладе».

Этот важный этап в восстановлении доверия стал возможным благодаря личному участию губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Зинуровича Шамсутдинова», – говорится в заявлении клуба из Тольятти.

«Лада» начала гасить задолженность перед игроками. В мае в клуб пришел новый спонсор – компания «Полипласт»