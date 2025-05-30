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Тимофей Лапшин: «В команду Южной Кореи меня не взяли. Если не дадут возможность выступать, то я мимо Олимпиады»

Тимофей Лапшин заявил, что может не отобраться на Олимпиаду-2026.

«У нас сложная ситуация, есть свои нюансы. Так получилось, что в команду Южной Кореи меня не взяли. Сейчас жду. Если дадут возможность выступать на соревнованиях, то поеду на международные старты, если нет, то мимо Олимпиады – я не смогу на нее квалифицироваться.

Дело в том, что я не участвовал во внутрикорейских соревнованиях, поэтому меня не взяли в команду, несмотря на то, что в ней я был лучшим. Выступить в них не смог, потому что мешало здоровье и заверения клуба в том, что мне это не надо. В итоге получилось, что у меня оказалось меньше 50% стартов и это не соответствует правилам», – рассказал южнокорейский биатлонист.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoсборная Южной Кореи
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