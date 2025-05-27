Анастасия Батманова и Василий Томшин стали родителями. У них родилась дочь

Биатлонисты Анастасия Батманова и Василий Томшин сообщили о рождении ребенка.

25 мая у них родилась дочь, которую назвали Верой.

«Пока мы радовались первым дням родительства, хотели побыть втроем и насладиться эмоциями друг друга, привыкнуть, никуда не спешить, такие редкие моменты, которые никогда не повторятся. Теперь хочется поделиться и с вами.

Вера долго выбирала дату и остановилась на позавчерашнем дне. Теперь у нас новый праздник в семье. 25 мая 2025 года», – написала Батманова в телеграм-канале.