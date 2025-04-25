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Тихонов о Бессеберге: «Мы были практически врагами, потому что это пьяница и развратник. Он просто позорил мировой биатлон»

Александр Тихонов заявил, что экс-глава IBU Андерс Бессеберг позорил биатлон.

Сегодня на слушаниях по своей апелляции Бессеберг подтвердил, что у него была сексуальная связь с женщиной из России по имени Ева, но отверг причастность этого эпизода к коррупции.

Ранее, в апреле 2024-го, норвежского функционера приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за нарушения в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Бессеберга обвинили, в частности, в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, а также охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию.

«У меня никогда с ним не было никаких отношений, мы были практически врагами, потому что это пьяница и развратник. Как можно было с этим человеком иметь дела? Он просто позорил мировой биатлон.

Бессеберг был большим любителем отдохнуть, мы не раз это наблюдали. Однажды он даже не смог выйти и закрыть сезон в Ханты-Мансийске. Был в таком «хорошем» состоянии. Его курировал Витя Майгуров, а что они там творили, я понятия не имею.

Никакого удивления эта информация (показания в суде – Спортс’’) у меня не вызвала. Можно бесконечно говорить о его похождениях и позорном поведении. Я Бессебергу еще с трибуны предсказал, что его ждет позор и тюрьма. Не или, а и то, и другое», – сказал бывший вице-президент IBU, четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoIBU
logoСоюз биатлонистов России
logoАлександр Тихонов
logoВиктор Майгуров
logoАндерс Бессеберг
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