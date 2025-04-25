Экс-глава IBU Бессеберг на суде подтвердил, что у него была сексуальная связь с женщиной из России, но отверг причастность этого эпизода к коррупции

Экс-глава IBU подтвердил, что у него была сексуальная связь с россиянкой.

В Норвегии проходят апелляционные слушания по делу Андерса Бессеберга , который с 1993 по 2018 год возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).

В апреле 2024-го Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он был президентом IBU. Норвежского функционера обвинили, в частности, в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, а также охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию.

Бессеберг обжаловал приговор. В ходе апелляции он рассказал, что у него, будучи главой IBU, была сексуальная связь с 42-летней женщиной из России по имени Ева.

«Это была обычная летняя интрижка. Женатому мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устраивали ужин для меня или кого-либо еще», – сказал 79-летний Бессеберг в зале суда.

Ранее Бессеберг заявлял, что познакомился с Евой во время ужина в России в 2016 году. На допросе в полиции в 2018-м он рассказал, что женщина была бывшей танцовщицей ночного клуба.

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