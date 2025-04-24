Майгуров и Кущенко дали показания по электронной почте для апелляционного суда по делу Бессеберга

Майгуров и Кущенко дали показания по электронной почте по делу Бессеберга.

Об этом сообщил адвокат Андерса Бессеберга Фредрик Берг.

Норвежец Бессеберг с 1993 по 2018 год занимал пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).

В апреле 2024-го норвежский суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU.

В частности, функционера обвинили в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию.

Бессеберг обжаловал решение суда, слушания по апелляции начались 23 апреля и продлятся 21 день.

Из-за политической обстановки норвежская прокуратура во время расследования не отправляла официальную повестку для дачи показаний главе Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову и бывшему исполнительному директору СБР Сергею Кущенко, но они согласились ответить на вопросы адвоката Бессеберга по электронной почте для апелляционного суда.

«Это не самое лучшее доказательство. Было бы лучше, если бы они предстали здесь, в суде. Но когда у вас нет такой возможности, вы должны попытаться ухватиться за то, что имеете», – заявил Берг.