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Братья Бо, Лагрейд, Каспер Калкенберг, Киркеэйде, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Холменколлене

Йоханнес Бо выступит на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Гонки пройдут с 21 по 23 марта.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Исак Фрей

Каспер Калкенберг

Стурла Хольм Лагрейд

Йоханнес Дале-Шевдал

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Ульдал

Женщины

Юни Арнеклейв

Каролине Эрдал

Рагнхильд Фемстейневик

Марте Крокстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
logoХолменколлен
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЮни Арнеклейв
logoЙоханнес Бо
logoВебьорн Сорум
Исак Фрей
logoЭндре Стремсхайм
logoКаролине Кноттен
logoКаролине Эрдал
logoИда Лиен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoМарен Киркеэйде
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoТарьей Бо
Каспер Калкенберг
logoМартин Ульдал
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