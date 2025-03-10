Братья Бо, Лагрейд, Фрей, Дале-Шевдал, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Поклюке
Братья Бо и Лагрейд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Поклюке.
Гонки пройдут с 13 по 16 марта.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Исак Фрей
Стурла Хольм Лагрейд
Йоханнес Дале-Шевдал
Эндре Стремсхайм
Вебьорн Сорум
Мартин Ульдал
Женщины
Рагнхильд Фемстейневик
Марте Крокстад Юхансен
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Ида Лиен
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
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