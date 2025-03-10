Братья Бо, Лагрейд, Фрей, Дале-Шевдал, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Поклюке

Братья Бо и Лагрейд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Поклюке.

Гонки пройдут с 13 по 16 марта. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Бо Тарьей Бо Исак Фрей Стурла Хольм Лагрейд Йоханнес Дале-Шевдал Эндре Стремсхайм Вебьорн Сорум Мартин Ульдал Женщины Рагнхильд Фемстейневик Марте Крокстад Юхансен Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Ида Лиен Ингрид Ланмарк Тандревольд