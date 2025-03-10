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Братья Бо, Лагрейд, Фрей, Дале-Шевдал, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Поклюке

Братья Бо и Лагрейд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Поклюке.

Гонки пройдут с 13 по 16 марта.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Исак Фрей

Стурла Хольм Лагрейд

Йоханнес Дале-Шевдал

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Ульдал

Женщины

Рагнхильд Фемстейневик

Марте Крокстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
logoМартин Ульдал
logoКаролине Кноттен
logoЭндре Стремсхайм
logoсборная Норвегии
logoВебьорн Сорум
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoКубок мира по биатлону
logoПоклюка
logoРагнхильд Фемстейневик
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии жен
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoТарьей Бо
Исак Фрей
logoИда Лиен
logoМарен Киркеэйде
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