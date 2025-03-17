Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
Опубликовано расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Гонки пройдут с 21 по 23 марта.
Кубок мира по биатлону-2024/25
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Расписание трансляций
21 марта, пятница
Спринт, мужчины
15:30
Спринт, женщины
18:15
22 марта, суббота
Гонка преследования, мужчины
15:45
Гонка преследования, женщины
17:50
23 марта, воскресенье
Масс-старт, женщины
15:15
Масс-старт, мужчины
17:40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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