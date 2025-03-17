0

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Опубликовано расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Гонки пройдут с 21 по 23 марта.

Кубок мира по биатлону-2024/25

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Расписание трансляций

21 марта, пятница

Спринт, мужчины

15:30

Спринт, женщины

18:15

22 марта, суббота

Гонка преследования, мужчины

15:45

Гонка преследования, женщины

17:50

23 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

15:15

Масс-старт, мужчины

17:40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
расписание турниров
logoХолменколлен
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
415 марта, 06:10
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
4710 марта, 06:20
Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
88 марта, 05:30
Главные новости
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
859 минут назад
Самуэльссон о победе в смешанной эстафете: «Знал, что должен проявить себя с лучшей стороны, и мне удалось это сделать»
вчера, 17:26
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Швеция победила, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
5вчера, 15:49
Кубок мира. Смешанная эстафета. Понсилуома, Джакомель, Лампич и Таннхаймер были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
2вчера, 15:23
❄️ Кубок мира. Смешанная эстафета. Швеция победила с Ханной Оберг и Самуэльссоном, Франция – 2-я с Фийоном-Майе и Ришар, Норвегия – 3-я с Фреем и Лиен
265вчера, 15:05
Аита Гаспарин о сингл-миксте с Хартвегом: «Мы маленькая страна, и победа на Кубке мира очень важна. Я сильно нервничала, наблюдая за Никласом»
7вчера, 13:02
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 1 секунду, Германия – лучшая по скорострельности
4вчера, 12:13
❄️ Кубок мира. Аита Гаспарин и Хартвег победили в сингл-миксте, Скоттхайм и Нелин – 2-е, Минккинен и Сеппяля – 3-и
152вчера, 11:46
Виктор Майгуров: «Отечественные бесфторовые парафины конкурентоспособны, если сравнивать их с импортными аналогами»
3вчера, 10:32
Виктор Майгуров: «Вся наша подготовка начиная с весны будет выстроена с учетом участия в Олимпийских играх»
2вчера, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4вчера, 15:52
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7вчера, 15:50
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд лидирует, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
315 марта, 16:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Ришар – 3-я
115 марта, 13:57
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
15 марта, 06:10
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
113 марта, 18:07
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59