Кубок мира. Смешанная эстафета. Понсилуома, Джакомель, Лампич и Таннхаймер были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
Кубок мира по биатлону-2024/25
Восьмой этап
Поклюка, Словения
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 16.22,4
2-3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1,1
2-3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1,1
4. Наталия Сидорович (Польша) – 19,3
5. Джессика Йислова (Чехия) – 25,1
6. Леа Ротшопф (Австрия) – 25,8
7. Полона Клеменчич (Словения) – 26,0
8. Ханна Аухенталлер (Италия) – 27,4
9. Жанна Ришар (Франция) – 28,3
2-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 16.06,8
2. Осеан Мишлон (Франция) – 3,0
3. Ханна Оберг (Швеция) – 4,0
4. Ида Лиен (Норвегия) – 9,8
5. Микела Каррара (Италия) – 11,4
6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 15,1...
10. София Шнайдер (Германия) – 48,6
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14.02,3
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 3,8
3. Эрик Перро (Франция) – 4,0
4. Патрик Якоб (Австрия) – 36,9
5. Данило Ритмюллер (Германия) – 38,7
6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 50,4
4-й этап
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 14.20,3
2. Филипп Наврат (Германия) – 3,8
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 7,0
4. Давид Коматц (Австрия) – 9,2
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16,8
6. Исак Фрей (Норвегия) – 16,9
Общее время лыжного хода
1. Швеция – 1:01.13,7
2. Норвегия – 9,7
3. Франция – 20,4
4. Австрия – 1.05,7
5. Германия – 1.09,2
6. Италия – 1.20,7
Скорострельность
1. Швейцария – 3.08,5 (0+1)
2. Франция – 4.10,5 (1+6)
3. Украина – 4.12,2 (0+5)
4. Австрия – 4.19,4 (0+7)
5. Италия – 4.19,7 (0+9)...
8. Германия – 4.30,7 (0+7)...
10. Швеция – 4.42,6 (0+12)...
13. Норвегия – 4.50,7 (0+10)
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