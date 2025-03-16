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Кубок мира. Смешанная эстафета. Понсилуома, Джакомель, Лампич и Таннхаймер были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход

Швеция показала лучший лыжный ход в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Восьмой этап

Поклюка, Словения

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 16.22,4

2-3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1,1

2-3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1,1

4. Наталия Сидорович (Польша) – 19,3

5. Джессика Йислова (Чехия) – 25,1

6. Леа Ротшопф (Австрия) – 25,8

7. Полона Клеменчич (Словения) – 26,0

8. Ханна Аухенталлер (Италия) – 27,4

9. Жанна Ришар (Франция) – 28,3

2-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 16.06,8

2. Осеан Мишлон (Франция) – 3,0

3. Ханна Оберг (Швеция) – 4,0

4. Ида Лиен (Норвегия) – 9,8

5. Микела Каррара (Италия) – 11,4

6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 15,1...

10. София Шнайдер (Германия) – 48,6

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14.02,3

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 3,8

3. Эрик Перро (Франция) – 4,0

4. Патрик Якоб (Австрия) – 36,9

5. Данило Ритмюллер (Германия) – 38,7

6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 50,4

4-й этап

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 14.20,3

2. Филипп Наврат (Германия) – 3,8

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 7,0

4. Давид Коматц (Австрия) – 9,2

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16,8

6. Исак Фрей (Норвегия) – 16,9

Общее время лыжного хода

1. Швеция – 1:01.13,7

2. Норвегия – 9,7

3. Франция – 20,4

4. Австрия – 1.05,7

5. Германия – 1.09,2

6. Италия – 1.20,7

Скорострельность

1. Швейцария – 3.08,5 (0+1)

2. Франция – 4.10,5 (1+6)

3. Украина – 4.12,2 (0+5)

4. Австрия – 4.19,4 (0+7)

5. Италия – 4.19,7 (0+9)...

8. Германия – 4.30,7 (0+7)...

10. Швеция – 4.42,6 (0+12)...

13. Норвегия – 4.50,7 (0+10)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок мира по биатлону
смешанная эстафета
logoПоклюка
logoПолона Клеменчич
logoХанна Аухенталлер
logoЖанна Ришар
logoсборная Франции жен
Леа Ротшопф
logoсборная Польши жен
logoЮлия Таннхаймер
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Австрии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Италии жен
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoсборная Швеции жен
logoсборная Чехии жен
logoДжессика Йислова
logoсборная Словении жен
logoсборная Германии жен
logoАнна-Карин Хейденберг
logoОсеан Мишлон
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoСофия Шнайдер
logoМикела Каррара
logoХанна Оберг
logoАнамария Лампич
logoИда Лиен
logoсборная Словакии жен
logoсборная Франции
logoДанило Ритмюллер
Исак Фрей
logoТоммазо Джакомель
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭрик Перро
logoМартин Понсилуома
logoЙоханнес Дале-Шевдал
Патрик Якоб
logoсборная Австрии
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
logoДавид Коматц
logoСебастьян Штальдер
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Швейцарии
logoФилипп Наврат
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