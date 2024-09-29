Александр Тихонов: «Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на земном шаре. Во всех сферах и тем более в спорте»
Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал, в частности, на решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов.
«Что в этом странного? Белорусы, понятно, ни за что страдают, но а мы-то что? Чему удивлены? Российский биатлон еще до всех санкций был изгнан из международной федерации за допинг-скандалы. Это было при Кущенко, Майгурове, Барнашове.
Мы – самая великая держава, самая богатая территория земного шара. Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на всем земном шаре, если будем правильно хозяйствовать, при наших-то богатствах. Во всех сферах и тем более в спорте.
Мы же когда-то были единственной страной, которая составляла конкуренцию: в летней Олимпиаде – американцам, в зимней – норвежцам, вечным астматикам», – сказал Тихонов.
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