Александр Тихонов: «Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на земном шаре. Во всех сферах и тем более в спорте»

Александр Тихонов призвал к мировому лидерству России в спорте и других сферах.

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал, в частности, на решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Что в этом странного? Белорусы, понятно, ни за что страдают, но а мы-то что? Чему удивлены? Российский биатлон еще до всех санкций был изгнан из международной федерации за допинг-скандалы. Это было при Кущенко, Майгурове, Барнашове.

Мы – самая великая держава, самая богатая территория земного шара. Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на всем земном шаре, если будем правильно хозяйствовать, при наших-то богатствах. Во всех сферах и тем более в спорте.

Мы же когда-то были единственной страной, которая составляла конкуренцию: в летней Олимпиаде – американцам, в зимней – норвежцам, вечным астматикам», – сказал Тихонов .