Жанмонно о победе в масс-старте: «Это первая гонка, в которой я хорошо справилась с давлением. Горжусь этим»
Лу Жанмонно высказалась о борьбе с Франциской Пройс в общем зачете Кубка мира.
Сегодня французская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке.
«Очень довольна гонкой. На рубеже я боролась сама с собой. Последние гонки были действительно трудными, так что эта победа много значит для меня», – сказала Жанмонно.
Она на 20 очков отстает от немки Пройс в общем зачете.
«Я уже много гонок сталкиваюсь с давлением. Это первая гонка, в которой я хорошо справилась с ним. Так что я горжусь этим», – добавила Жанмонно.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости