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Жанмонно о победе в масс-старте: «Это первая гонка, в которой я хорошо справилась с давлением. Горжусь этим»

Лу Жанмонно высказалась о борьбе с Франциской Пройс в общем зачете Кубка мира.

Сегодня французская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке.

«Очень довольна гонкой. На рубеже я боролась сама с собой. Последние гонки были действительно трудными, так что эта победа много значит для меня», – сказала Жанмонно.

Она на 20 очков отстает от немки Пройс в общем зачете.

«Я уже много гонок сталкиваюсь с давлением. Это первая гонка, в которой я хорошо справилась с ним. Так что я горжусь этим», – добавила Жанмонно.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
logoЛу Жанмонно
logoПоклюка
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
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