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Кубок мира. Лиен показала лучший лыжный ход в масс-старте, Жанмонно уступила 25 секунд, Симон – первая по скорострельности

Норвежка Лиен показала лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/2025

8-й этап

Поклюка, Словения

Женщины, масс-старт

Лыжный ход

1. Ида Лиен (Норвегия) – 35.08,7

2. Осеан Мишлон (Франция) – 10,2

3. Лу Жанмонно (Франция) – 25,0 

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 29,7 

5. Анамария Лампич (Словения) – 34,2 

6. Селина Гротиан (Германия) – 35,4 

7. Франциска Пройс (Германия) – 44,0

8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 45,8

9. Ханна Оберг (Швеция) – 49,5 

10. Милена Тодорова (Болгария) – 53,3 

Скорострельность 

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,1 (3)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.35,0 (3)

3. Эми Басерга (Швейцария) – 1.38,3 (3)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.40,8 (2)

5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.43,6 (5)

6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.45,0 (2)

7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.45,9 (3)

7. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 1.45,9 (2)...

14. Лу Жанмонно (Франция) – 1.48,2 (1)...

27. Милена Тодорова (Болгария) – 2.02,8 (0)

28. Анамария Лампич (Словения) – 2.03,8 (1)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoИда Лиен
logoПоклюка
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoФранциска Пройс
logoСелина Гротиан
logoХанна Оберг
logoЖюлия Симон
logoЛиза Тереза Хаузер
logoАита Гаспарин
logoОсеан Мишлон
logoЛу Жанмонно
logoАнамария Лампич
logoсборная Швейцарии жен
logoМилена Тодорова
logoсборная Швеции жен
logoЭми Басерга
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Болгарии жен
масс-старт (жен)
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