Кубок мира. Лиен показала лучший лыжный ход в масс-старте, Жанмонно уступила 25 секунд, Симон – первая по скорострельности
Кубок мира по биатлону-2024/2025
8-й этап
Поклюка, Словения
Женщины, масс-старт
Лыжный ход
1. Ида Лиен (Норвегия) – 35.08,7
2. Осеан Мишлон (Франция) – 10,2
3. Лу Жанмонно (Франция) – 25,0
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 29,7
5. Анамария Лампич (Словения) – 34,2
6. Селина Гротиан (Германия) – 35,4
7. Франциска Пройс (Германия) – 44,0
8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 45,8
9. Ханна Оберг (Швеция) – 49,5
10. Милена Тодорова (Болгария) – 53,3
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,1 (3)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.35,0 (3)
3. Эми Басерга (Швейцария) – 1.38,3 (3)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.40,8 (2)
5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.43,6 (5)
6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.45,0 (2)
7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.45,9 (3)
7. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 1.45,9 (2)...
14. Лу Жанмонно (Франция) – 1.48,2 (1)...
27. Милена Тодорова (Болгария) – 2.02,8 (0)
28. Анамария Лампич (Словения) – 2.03,8 (1)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий