Перро одержал четвертую победу в карьере, у Фийона-Майе – 58-й подиум, у Лагрейда – 51-й
Французский биатлонист Эрик Перро одержал четвертую победу в карьере.
Сегодня Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Всего у француза 8 подиумов (4-1-3).
Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон-Майе. На его счету 58 подиумов (17-23-18).
Третьим стал норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Он поднялся на пьедестал в 51-й раз в карьере (15-21-15).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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