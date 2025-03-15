Перро одержал четвертую победу в карьере, у Фийона-Майе – 58-й подиум, у Лагрейда – 51-й

Французский биатлонист Эрик Перро одержал четвертую победу в карьере.

Сегодня Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Всего у француза 8 подиумов (4-1-3).

Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон-Майе. На его счету 58 подиумов (17-23-18).

Третьим стал норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Он поднялся на пьедестал в 51-й раз в карьере (15-21-15).