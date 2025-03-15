Кубок мира. Масс-старт. Перро показал лучший лыжный ход, Фийон-Майе уступил 3 секунды, Лагрейд – 22

Француз Перро показал лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/25 8-й этап Поклюка, Словения Мужчины Масс-старт Лыжный ход 1. Эрик Перро (Франция) – 32.07,1 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 7,0 3. Стурлв Хольм Лагрейд (Норвегия) – 10,6 4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,2 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 17,3 6. Фабьен Клод (Франция) – 43,2 7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 43,9 8. Тарьей Бо (Норвегия) – 49,6 9. Оскар Ломбардо (Франция) – 50,4 10. Мартин Ульдал (Норвегия) – 55,6 Скорострельность 1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.30,7 (2) 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.34,6 (1) 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,1 (1) 4. Антонин Гигонна (Франция) – 1.35,3 (0) 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,9 (6) 6. Эрик Перро (Франция) – 1.36,3 (1)... 23. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.53,3 (1)