  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Масс-старт. Перро показал лучший лыжный ход, Фийон-Майе уступил 3 секунды, Лагрейд – 22
3

Кубок мира. Масс-старт. Перро показал лучший лыжный ход, Фийон-Майе уступил 3 секунды, Лагрейд – 22

Француз Перро показал лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Эрик Перро (Франция) – 32.07,1

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 7,0

3. Стурлв Хольм Лагрейд (Норвегия) – 10,6

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,2

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 17,3

6. Фабьен Клод (Франция) – 43,2

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 43,9

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 49,6

9. Оскар Ломбардо (Франция) – 50,4

10. Мартин Ульдал (Норвегия) – 55,6

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.30,7 (2)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.34,6 (1)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,1 (1)

4. Антонин Гигонна (Франция) – 1.35,3 (0)

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,9 (6)

6. Эрик Перро (Франция) – 1.36,3 (1)...

23. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.53,3 (1)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoПоклюка
масс-старт
logoКубок мира по биатлону
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoМартин Понсилуома
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Франции
Оскар Ломбардо
logoТарьей Бо
logoМартин Ульдал
logoФабьен Клод
logoЭрик Перро
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Германии
logoЮстус Штрелов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Кубок мира. Перро выиграл масс-старт, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
88сегодня, 15:21
Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 2 секунды, Йоханнес Бо – 57
313 марта, 15:49
⚡️ Кубок мира. Фак победил в короткой индивидуальной гонке, Лагрейд – 2-й, Понсилуома – 3-й, Йоханнес Бо – 10-й
16213 марта, 15:27
Главные новости
Кубок мира. Общий зачет. Лагрейд лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Перро вышел на 3-е место
4040 минут назад
Перро одержал четвертую победу в карьере, у Фийона-Майе – 58-й подиум, у Лагрейда – 51-й
247 минут назад
⚡️ Кубок мира. Перро выиграл масс-старт, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
88сегодня, 15:21
Кубок мира. Общий зачет. Пройс лидирует и опережает Жанмонно на 20 очков, Симон – 3-я
71сегодня, 13:52
Кубок мира. Лиен показала лучший лыжный ход в масс-старте, Жанмонно уступила 25 секунд, Симон – первая по скорострельности
1сегодня, 13:48
Жанмонно одержала 11-ю победу на Кубке мира в карьере, у Тодоровой и Лампич – вторые награды
12сегодня, 13:34
⚡️ Кубок мира. Жанмонно победила в масс-старте, Тодорова – 2-я, Лампич – 3-я, Пройс – 5-я
160сегодня, 13:17
Кубок IBU. Сингл-микст. Франция с Гиро-Пуайо и Жилонн Гигонна победила, Германия с Фрацшером и Вайдель – 2-я, Норвегия с Аспенесом и Рандбю – 3-я
сегодня, 12:39
Сорум о том, что его не поставили в индивидуальную гонку: «Это решение шокировало меня. Считаю, что заслужил место»
13сегодня, 11:15
Кубок IBU. Германия с Реесом и Шерер выиграла смешанную эстафету, Франция с Боте и Патюрелем – 2-я, Норвегия с Ботном и Арнеклейв – 3-я
7сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд лидирует, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
335 минут назад
Кубок мира. Зачет масс-стартов (жен). Пройс лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Ришар – 3-я
1сегодня, 13:57
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 06:10
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
113 марта, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
413 марта, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
713 марта, 12:40
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59