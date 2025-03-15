Кубок мира. Масс-старт. Перро показал лучший лыжный ход, Фийон-Майе уступил 3 секунды, Лагрейд – 22
Француз Перро показал лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира в Поклюке.
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Эрик Перро (Франция) – 32.07,1
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 7,0
3. Стурлв Хольм Лагрейд (Норвегия) – 10,6
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,2
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 17,3
6. Фабьен Клод (Франция) – 43,2
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 43,9
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 49,6
9. Оскар Ломбардо (Франция) – 50,4
10. Мартин Ульдал (Норвегия) – 55,6
Скорострельность
1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.30,7 (2)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.34,6 (1)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,1 (1)
4. Антонин Гигонна (Франция) – 1.35,3 (0)
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,9 (6)
6. Эрик Перро (Франция) – 1.36,3 (1)...
23. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.53,3 (1)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости