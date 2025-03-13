Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 2 секунды, Йоханнес Бо – 57
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Мужчины
Короткая индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 36.39,5
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1,8
3. Эрик Перро (Франция) – 6,3
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 7,8
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 28,6
6. Яков Фак (Словения) – 46,8
7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 56,9
8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 59,0
9. Фабьен Клод (Франция) – 59,9
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.00,9
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.32,6 (1)
2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.41,1 (0)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.42,2 (2)
4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.43,1 (6)
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.43,2 (2)
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.43,5 (2)...
20-22. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.50,6 (1)
20-22. Яков Фак (Словения) – 1.50,6 (0)
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