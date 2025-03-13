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  • Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 2 секунды, Йоханнес Бо – 57
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Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 2 секунды, Йоханнес Бо – 57

Кентен Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Мужчины

Короткая индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 36.39,5

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1,8

3. Эрик Перро (Франция) – 6,3

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 7,8

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 28,6

6. Яков Фак (Словения) – 46,8

7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 56,9

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 59,0

9. Фабьен Клод (Франция) – 59,9

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.00,9

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.32,6 (1)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.41,1 (0)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.42,2 (2)

4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.43,1 (6)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.43,2 (2)

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.43,5 (2)...

20-22. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.50,6 (1)

20-22. Яков Фак (Словения) – 1.50,6 (0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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