Йоханнес Бо заболел, но выступит в индивидуальной гонке: «Важно каждое очко, которое я заработаю сегодня. У меня нет особого выбора»
Йоханнес Бо заболел перед этапом Кубка мира по биатлону в Поклюке.
Норвежец пропустил вчерашнюю тренировку и встречу с прессой, но сегодня примет участие в короткой индивидуальной гонке.
– Ты бы участвовал, если бы не боролся за победу в общем зачете?
– Однозначно нет.
Важно каждое очко, которое я заработаю сегодня. У меня нет особого выбора. Я просто должен стартовать и посмотреть, что почувствую по ходу гонки.
Сегодня может случиться все, что угодно. Я взволнован по поводу условий, стрельбы и всего остального. У меня нет больших надежд, но я сделаю все, что в моих силах, – сказал Бо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости