Йоханнес Бо заболел, но выступит в индивидуальной гонке: «Важно каждое очко, которое я заработаю сегодня. У меня нет особого выбора»

Йоханнес Бо заболел перед этапом Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Норвежец пропустил вчерашнюю тренировку и встречу с прессой, но сегодня примет участие в короткой индивидуальной гонке.

– Ты бы участвовал, если бы не боролся за победу в общем зачете?

– Однозначно нет.

Важно каждое очко, которое я заработаю сегодня. У меня нет особого выбора. Я просто должен стартовать и посмотреть, что почувствую по ходу гонки.

Сегодня может случиться все, что угодно. Я взволнован по поводу условий, стрельбы и всего остального. У меня нет больших надежд, но я сделаю все, что в моих силах, – сказал Бо.