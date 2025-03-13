Норвежский биатлонист Кристиансен получил травму на тренировке. Он показал окровавленный подбородок

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен получил травму на тренировке.

«Я бежал как угорелый. Проходил спуск на полной скорости и, погрузившись в свои мысли, не заметил, что снега больше нет. Я вылетел на гравий и проехался прям своим подбородком.

Рука опухла, и на теле много ссадин. Я пролежал несколько минут, было весьма болезненно. Я немного беспокоился, что получил растяжение из-за падения, но думаю, что все будет в порядке», – рассказал олимпийский чемпион Кристиансен , выложив фото в соцсети.

Ранее Кристиансен раскритиковал тренеров сборной Норвегии за непопадание в состав на этап Кубка мира в Поклюку.