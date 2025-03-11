Норвежский биатлонист Кристиансен: «Не понимаю, почему меня не берут на Кубок мира в Поклюку. Если бы это было возможно, я бы сменил работодателя»

Кристиансен раскритиковал тренеров Норвегии из-за непопадания на Кубок мира.

Олимпийский чемпион Ветле Шостад Кристиансен не был включен в состав норвежской сборной на этап Кубка мира в словенской Поклюке. Среди участников Кубка IBU были выбраны Йоханнес Дале-Шевдал и Исак Фрей.

Кристиансен после оглашения состава на Кубок мира снялся с гонок на этапе Кубка IBU в Отепя.

«Я не понимаю, почему меня не берут в Поклюку. Я расстроен и, если бы это было возможно, я бы сменил работодателя. Я не могу оставаться в Отепя на Кубке IBU и делать вид, что все идет хорошо.

Федерация очень озабочена защитой психического здоровья, а потом они так обращаются со спортсменами... Это странный выбор. Судя по критериям, в нем нет логики.

Согласно критериям отбора, должны учитываться два фактора: международные результаты и недавняя форма, но они не смотрят ни на что из этого. Очевидно, что это влияет на психику спортсменов», – заявил Кристиансен.

На последнем этапе Кубка IBU, который прошел 6-9 марта, Кристиансен победил в масс-старте, а также финишировал вторым в спринте и пасьюте.

– Программа подготовки основана на выступлениях на турнирах, и мы становимся жертвами этой программы. Тренеры больше нам не помогают. Мы чувствуем себя очень брошенными. Кто может заступиться за нас, когда у нас нет тренеров, которые могли бы это сделать?

– Вы имеете в виду тренеров или руководство национальной сборной?

– Речь о Зигфриде Мазе (тренер по стрельбе), Пер-Арне Ботнане (менеджер сборной) и Эгиле Кристиансене (тренер сборной), — сказал Кристиансен.

Этап Кубка мира в Поклюке пройдет с 13 по 16 марта.