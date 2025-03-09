Кубок IBU. Фрей, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Баккен, Фрацшер, Реес пробегут большой масс-старт
9 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет мужской масс-старт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
7-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 14:30 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
1. Исак Фрей (Норвегия)
2. Сиверт Баккен (Норвегия)
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
5. Лукас Фрацшер (Германия)
6. Роман Реес (Германия)
8. Симон Кайзер (Германия)
9. Никола Романин (Италия)
10. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
12. Франц Шазер (Германия)
13. Якопо Леонезио (Италия)
14. Руслан Ткаленко (Украина)
15. Микулаш Карлик (Чехия)
16. Дамьен Леве (Франция)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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