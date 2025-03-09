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Кубок IBU. Фрей, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Баккен, Фрацшер, Реес пробегут большой масс-старт

9 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет мужской масс-старт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

7-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 14:30 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Исак Фрей (Норвегия)

2. Сиверт Баккен (Норвегия)

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

5. Лукас Фрацшер (Германия)

6. Роман Реес (Германия)

8. Симон Кайзер (Германия)

9. Никола Романин (Италия)

10. Тео Гиро-Пуайо (Франция)

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

12. Франц Шазер (Германия)

13. Якопо Леонезио (Италия)

14. Руслан Ткаленко (Украина)

15. Микулаш Карлик (Чехия)

16. Дамьен Леве (Франция)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок IBU
Якопо Леонезио
logoСиверт Гутторм Баккен
logoСимон Кайзер
Тео Гиро-Пуайо
logoсборная Германии
Лукас Фрацшер
logoВетле Шостад Кристиансен
Никола Романин
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Дале-Шевдал
Йохан-Олав Ботн
Микулаш Карлик
logoсборная Украины
Франц Шазер
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Чехии
logoРуслан Ткаленко
Дамьен Леве
Исак Фрей
logoРоман Реес
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