  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Эстафета. Брезаз-Буше, Ханна Оберг, Мишлон и Ирвин были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшие общий ход и стрельба
1

Кубок мира. Эстафета. Брезаз-Буше, Ханна Оберг, Мишлон и Ирвин были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшие общий ход и стрельба

Брезаз-Буше, Оберг, Мишлон, Ирвин были быстрейшими на этапах эстафеты.

Женская гонка прошла на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Седьмой этап

Нове-Место, Чехия

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Дидра Ирвин (США) – 15.36,1

2. Лу Жанмонно (Франция) – 2,7

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 5,0

4. Эми Басерга (Швейцария) – 7,7

5. Самуэла Комола (Италия) – 13,8

6. Наталия Сидорович (Польша) – 14,4

7. Леа Ротшопф (Австрия) – 18,6

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 19,0

2-й этап

1. Осеан Мишлон (Франция) – 15.40,8

2. Юлия Таннхаймер (Германия) – 7,6

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 14,9

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 15,0

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 27,4

6. Милена Тодорова (Болгария) – 31,6...

12. Доротея Вирер (Италия) – 54,0

3-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 15.41,4

2.  Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 10,5

3. София Шнайдер (Германия) – 21,8

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 25,2

5. Сара Андерссон (Швеция) – 35,1 

6. Микела Каррара (Италия) – 39,2

4-й этап

1. Ханна Оберг (Швеция) – 15.42,4

2. Йоанна Якела (Польша) – 17,5

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18,6

4. Селина Гротиан (Германия) – 21,1

5. Люция Харватова (Чехия) – 28,6

6. Ханна Аухенталлер (Италия) – 29,1...

10. Жюлия Симон (Франция) – 58,6

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:03.42,0

2. Норвегия – 1,8

3. Германия – 26,8

4. Швеция – 32,3

5. Австрия – 1.10,6

6. Италия – 1.14,8

Скорострельность

1. Франция – 4.07,3 (0+5)

2. Швейцария – 4.08,3 (0+8)

3. Германия – 4.17,9 (0+8)

4. Польша – 4.18,9 (1+9)

5. Норвегия – 4.24,3 (0+11)

6. Финляндия – 4.29,1 (1+9)...

14. Швеция – 5.20,1 (2+15)...

16. Италия – 5.26,6 (0+13)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoНове Место
эстафета (жен)
logoКубок мира по биатлону
logoЛу Жанмонно
logoДидра Ирвин
logoКаролине Кноттен
logoсборная США жен
logoсборная Франции жен
logoСуви Минккинен
logoЭми Басерга
logoсборная Австрии жен
Леа Ротшопф
logoсборная Польши жен
logoСамуэла Комола
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Италии жен
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoсборная Норвегии жен
logoЙоанна Якела
logoЖюлия Симон
logoЛиза Тереза Хаузер
logoАнна Магнуссон
logoсборная Словакии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Швеции жен
logoХанна Аухенталлер
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoМарен Киркеэйде
logoЮлия Таннхаймер
logoМикела Каррара
logoМилена Тодорова
logoОсеан Мишлон
logoСара Андерссон
logoсборная Болгарии жен
logoЛюция Харватова
logoСелина Гротиан
logoДоротея Вирер
logoРагнхильд Фемстейневик
logoСофия Шнайдер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кирилл Бажин: «Хочу, чтобы в Златоусте был чемпионат России в следующем году. Теперь он будет для меня домашним стадионом»
сегодня, 20:31
Брезаз-Буше о победе в зачете эстафет: «Было сложно, ведь перед стартом мы занимали второе место. Получить Малый глобус стало для нас главной целью»
2сегодня, 19:04
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция победила, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
3сегодня, 17:39
❄️ Кубок мира. Эстафета. Франция победила с Симон и Брезаз-Буше, Норвегия – 2-я с Тандревольд и Киркеэйде, Германия – 3-я с Гротиан и Таннхаймер
240сегодня, 17:00
Дмитрий Васильев: «Очень жаль, что Сливко не смогла реализовать себя на Кубке мира. Уверен, она бы попортила нервы допинговым биатлонисткам»
17сегодня, 16:08
Глава IBU о недопуске россиян: «Решение конгресса от 2022 года остается в силе»
2сегодня, 15:30
Фийон-Майе о победе в эстафете: «Борьба с Йоханнесом Бо была моим спецзаданием»
7сегодня, 15:20
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция победила, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4сегодня, 14:58
Польховский о недопуске россиян: «Чувствуется, что ребята рвутся на международную арену. Они уже долго варятся во внутренних соревнованиях, а стимул необходим»
2сегодня, 14:54
Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе, Джакомель, Фабьен и Эмильен Клод были быстрейшими на этапах, у Франции – лучший общий ход и стрельба
9сегодня, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия вышла на – 2-е место, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7сегодня, 17:42
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4сегодня, 15:00
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
1сегодня, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
сегодня, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
вчера, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
4вчера, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:08
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1вчера, 05:40
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
7 марта, 19:00
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
6 марта, 19:14