Кубок мира. Эстафета. Брезаз-Буше, Ханна Оберг, Мишлон и Ирвин были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшие общий ход и стрельба
Женская гонка прошла на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Седьмой этап
Нове-Место, Чехия
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Дидра Ирвин (США) – 15.36,1
2. Лу Жанмонно (Франция) – 2,7
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 5,0
4. Эми Басерга (Швейцария) – 7,7
5. Самуэла Комола (Италия) – 13,8
6. Наталия Сидорович (Польша) – 14,4
7. Леа Ротшопф (Австрия) – 18,6
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 19,0
2-й этап
1. Осеан Мишлон (Франция) – 15.40,8
2. Юлия Таннхаймер (Германия) – 7,6
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 14,9
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 15,0
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 27,4
6. Милена Тодорова (Болгария) – 31,6...
12. Доротея Вирер (Италия) – 54,0
3-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 15.41,4
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 10,5
3. София Шнайдер (Германия) – 21,8
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 25,2
5. Сара Андерссон (Швеция) – 35,1
6. Микела Каррара (Италия) – 39,2
4-й этап
1. Ханна Оберг (Швеция) – 15.42,4
2. Йоанна Якела (Польша) – 17,5
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18,6
4. Селина Гротиан (Германия) – 21,1
5. Люция Харватова (Чехия) – 28,6
6. Ханна Аухенталлер (Италия) – 29,1...
10. Жюлия Симон (Франция) – 58,6
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:03.42,0
2. Норвегия – 1,8
3. Германия – 26,8
4. Швеция – 32,3
5. Австрия – 1.10,6
6. Италия – 1.14,8
Скорострельность
1. Франция – 4.07,3 (0+5)
2. Швейцария – 4.08,3 (0+8)
3. Германия – 4.17,9 (0+8)
4. Польша – 4.18,9 (1+9)
5. Норвегия – 4.24,3 (0+11)
6. Финляндия – 4.29,1 (1+9)...
14. Швеция – 5.20,1 (2+15)...
16. Италия – 5.26,6 (0+13)
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