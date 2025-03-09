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Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе, Джакомель, Ульдал и Фабьен Клод были быстрейшими на этапах, у Франции – лучший общий ход и стрельба

Фийон-Майе, Джакомель, Ульдал, Клод – быстрейшие на этапах эстафеты в Нове-Место.

В гонке Кубка мира Франция завоевала золото, Норвегия – серебро, Украина – бронзу.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 18.31,5

2. Эмильен Клод (Франция) – 17,3

3. Томас Микишка (Чехия) – 23,5

4. Благой Тодев (Болгария) – 47,0

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.05,0

6. Виктор Брандт (Швеция) – 1.05,0...

9. Артем Тищенко (Украина) – 1.12,8...

13. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.28,6...

15. Давид Цобель (Германия) – 1.29,7

2-й этап

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 18.40,3

2. Филипп Наврат (Германия) – 15,6

3. Яков Фак (Словения) -18,5

4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 34,3

5. Тьерри Ланже (Бельгия) – 53,7

6. Симон Эдер (Австрия) – 1.00,6

7. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.01,9

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.02,5...

11. Виталий Мандзын (Украина) – 1.16,6

3-й этап

1. Фабьен Клод (Франция) – 18.54,7

2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 21,4

3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 40,0

4. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.01,6

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.01,8

6. Владимир Илиев (Болгария) – 1.06,0

7. Антон Дудченко (Украина) – 1.11,7

4-й этап

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 18.58,6

2. Филипп Хорн (Германия) – 21,3

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 23,5

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.03,2

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.21,9

6. Патрик Якоб (Австрия) – 1.40,3...

13. Дидье Бьона (Италия) – 3.17,8

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:08.48,4

2. Норвегия – 22,4

3. Германия – 24,8

4. Швеция – 41,0

5. Италия – 1.20,6

6. Швейцария – 2.05,2

7. Чехия – 2.23,6

8. Украина – 2.26,2

Скорострельность

1. Франция – 4.06,7 (0+4)

2. Украина – 4.18,0 (0+7)

3. Казахстан – 4.41,8 (0+11)

4. Норвегия – 4.50,4 (1+8)

5. Румыния – 4.54,1 (0+9)

6. Австрия – 5.02,6 (0+10)

7. Словения – 5.07,3 (3+11)

8. Германия – 5.09,2 (4+10)

9. Италия – 5.20,2 (5+11)...

13. Швеция – 5.46,9 (6+16)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Оскар Ломбардо
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