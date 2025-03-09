Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе, Джакомель, Ульдал и Фабьен Клод были быстрейшими на этапах, у Франции – лучший общий ход и стрельба
В гонке Кубка мира Франция завоевала золото, Норвегия – серебро, Украина – бронзу.
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 18.31,5
2. Эмильен Клод (Франция) – 17,3
3. Томас Микишка (Чехия) – 23,5
4. Благой Тодев (Болгария) – 47,0
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.05,0
6. Виктор Брандт (Швеция) – 1.05,0...
9. Артем Тищенко (Украина) – 1.12,8...
13. Даниэле Каппеллари (Италия) – 1.28,6...
15. Давид Цобель (Германия) – 1.29,7
2-й этап
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 18.40,3
2. Филипп Наврат (Германия) – 15,6
3. Яков Фак (Словения) -18,5
4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 34,3
5. Тьерри Ланже (Бельгия) – 53,7
6. Симон Эдер (Австрия) – 1.00,6
7. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.01,9
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.02,5...
11. Виталий Мандзын (Украина) – 1.16,6
3-й этап
1. Фабьен Клод (Франция) – 18.54,7
2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 21,4
3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 40,0
4. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.01,6
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.01,8
6. Владимир Илиев (Болгария) – 1.06,0
7. Антон Дудченко (Украина) – 1.11,7
4-й этап
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 18.58,6
2. Филипп Хорн (Германия) – 21,3
3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 23,5
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.03,2
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.21,9
6. Патрик Якоб (Австрия) – 1.40,3...
13. Дидье Бьона (Италия) – 3.17,8
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:08.48,4
2. Норвегия – 22,4
3. Германия – 24,8
4. Швеция – 41,0
5. Италия – 1.20,6
6. Швейцария – 2.05,2
7. Чехия – 2.23,6
8. Украина – 2.26,2
Скорострельность
1. Франция – 4.06,7 (0+4)
2. Украина – 4.18,0 (0+7)
3. Казахстан – 4.41,8 (0+11)
4. Норвегия – 4.50,4 (1+8)
5. Румыния – 4.54,1 (0+9)
6. Австрия – 5.02,6 (0+10)
7. Словения – 5.07,3 (3+11)
8. Германия – 5.09,2 (4+10)
9. Италия – 5.20,2 (5+11)...
13. Швеция – 5.46,9 (6+16)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий