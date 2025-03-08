  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок IBU. Фрей, Кристиансен, Дале, Ботн, Фрацшер, Реес и Баккен выступят в гонке преследования
0

Кубок IBU. Фрей, Кристиансен, Дале, Ботн, Фрацшер, Реес и Баккен выступят в гонке преследования

Фрей, Кристиансен, Дале, Ботн пробегут пасьют на этапе Кубка IBU в Отепя.

Гонка пройдет 8 марта.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

7-й этап

Отепя, Эстония

Гонка преследования, мужчины

Начало – 14:30 по московскому времени

Старт-лист

1. Исак Фрей (Норвегия)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 29,0

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 36,0

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 39,0

5. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.09,0

6. Сиверт Баккен (Норвегия) – 2.14,0

7. Роман Реес (Германия) – 1.35,0

8. Симон Кайзер (Германия) – 1.56,0

9. Дамьен Леве (Франция) – 1.59,0

10. Микулаш Карлик (Чехия) – 2.15,0

11. Магнус Оберхаузер (Австрия) – 2.20,0

12. Йони Пюкяляйнен (Финляндия) – 2.20,0

13. Никола Романин (Италия) – 2.26,0

Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Австрии
Йохан-Олав Ботн
logoСимон Кайзер
logoсборная Германии
logoсборная Финляндии
logoсборная Норвегии
результаты
logoРоман Реес
Дамьен Леве
Исак Фрей
logoКубок IBU
logoсборная Франции
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСиверт Гутторм Баккен
Магнус Оберхаузер
Микулаш Карлик
logoЙоханнес Дале-Шевдал
Лукас Фрацшер
logoсборная Чехии
Никола Романин
logoсборная Италии по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Финал Кубка России. Гонка преследования. Серохвостов стартует 1-м, Мухамедзянов – 2-м, Халили – 4-м, Латыпов – 5-м, Логинов – 12-м, Бабиков – 13-м
327 минут назад
Ирина Казакевич: «Сливко была великолепна и не позволила бороться с ней за победу»
46 минут назад
Миронова о гонке 8 марта: «Какая может быть праздничная расслабленность? Я хищница, я нацелена»
856 минут назад
❄️ Финал Кубка России. Сливко выиграла гонку преследования, Казакевич – 2-я, Халили – 3-я, Резцова – 4-я, Миронова – 6-я
31сегодня, 06:33
Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд стартует 1-й, Брезаз-Буше – 2-й, Симон – 3-й, Жанмонно – 4-й, Вирер – 9-й, Ханна Оберг – 14-й, Пройс – 15-й
сегодня, 05:50
Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен стартует 1-м, Джакомель – 2-м, Йоханнес Бо – 3-м, Перро – 4-м, Фийон-Майе – 7-м, Лагрейд – 14-м
2сегодня, 05:44
Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
8сегодня, 05:30
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
сегодня, 05:25
Ингрид Тандревольд: «Этот сезон был очень сложным. В какой-то момент я сомневалась, что смогу продолжать заниматься биатлоном»
3вчера, 20:31
Тандревольд одержала пятую победу в карьере, у Брезаз-Буше – 29-й подиум, у Симон – 37-й
8вчера, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Жилонн Гигонна, Пасслер, Арнеклейв, Нильссон, Отцовска, Вайдель пробегут гонку преследования
1сегодня, 06:28
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1сегодня, 05:40
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
6вчера, 19:10
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
вчера, 19:00
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
46 марта, 19:26
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
6 марта, 19:14
Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской
44 марта, 20:24
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 марта, 06:11
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
11 марта, 17:30
Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
27 февраля, 20:42