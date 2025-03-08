Кубок IBU. Фрей, Кристиансен, Дале, Ботн, Фрацшер, Реес и Баккен выступят в гонке преследования
Фрей, Кристиансен, Дале, Ботн пробегут пасьют на этапе Кубка IBU в Отепя.
Гонка пройдет 8 марта.
7-й этап
Отепя, Эстония
Гонка преследования, мужчины
Начало – 14:30 по московскому времени
Старт-лист
1. Исак Фрей (Норвегия)
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 29,0
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 36,0
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 39,0
5. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.09,0
6. Сиверт Баккен (Норвегия) – 2.14,0
7. Роман Реес (Германия) – 1.35,0
8. Симон Кайзер (Германия) – 1.56,0
9. Дамьен Леве (Франция) – 1.59,0
10. Микулаш Карлик (Чехия) – 2.15,0
11. Магнус Оберхаузер (Австрия) – 2.20,0
12. Йони Пюкяляйнен (Финляндия) – 2.20,0
13. Никола Романин (Италия) – 2.26,0
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости