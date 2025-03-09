0

Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я

Ирина Казакевич выиграла зачет масс-стартов на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

Зачет масс-стартов

Женщины

После 3 гонок из 3

1. Ирина Казакевич – 124

2. Тамара Дербушева – 124

3. Кристина Резцова – 110

4. Юлия Шеллер – 102

5. Светлана Миронова – 102

6. Полина Плюснина – 100

7. Виктория Сливко – 97

8. Ульяна Нигматуллина – 93

9. Анастасия Халили – 91

10. Наталия Шевченко – 90

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная России жен
logoКубок России
масс-старт (жен)
Юлия Шеллер
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoИрина Казакевич
logoСветлана Миронова
Полина Плюснина
logoВиктория Сливко
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКристина Резцова
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Финал Кубка России. Серохвостов, Латыпов, Халили, Бабиков, Логинов, Бажин пробегут большой масс-старт
1437 минут назадLive
Кубок IBU. Отцовска победила в большом масс-старте, Боте – 2-я, Бене – 3-я
43 минуты назад
Кубок России. Сливко победила в общем зачете, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
21сегодня, 08:49
Светлана Миронова: «Впервые в карьере не допустила ни одного промаха на четырех рубежах»
4сегодня, 08:36
Тамара Дербушева: «Иногда пыталась подойти к Казакевич, но не удалось, потому что она очень сильный соперник»
сегодня, 08:18
Ирина Казакевич: «Впервые в жизни финишировала с флагом. За все эти дни сегодня мне было легче всего»
сегодня, 08:00
❄️ Финал Кубка России. Казакевич победила в большом масс-старте, Дербушева – 2-я, Миронова – 3-я
88сегодня, 07:44
Жюлия Симон: «Начало сезона было трудным – я не сдавалась. Возвращение к победам приносит облегчение»
2сегодня, 06:54
Дмитрий Малышко встретился с Мартеном Фуркадом в Энгадине
6сегодня, 06:25Фото
Кубок мира. Эстафета. Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, Ханна Оберг и Магнуссон – за Швецию, Тандревольд и Киркеэйде – за Норвегию
13сегодня, 06:04
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Фрей, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Баккен, Фрацшер, Реес пробегут большой масс-старт
сегодня, 05:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
вчера, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
4вчера, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:08
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1вчера, 05:40
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
67 марта, 19:10
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
7 марта, 19:00
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
46 марта, 19:26
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
6 марта, 19:14
Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской
44 марта, 20:24