Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
Ирина Казакевич выиграла зачет масс-стартов на Кубке России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
Зачет масс-стартов
Женщины
После 3 гонок из 3
1. Ирина Казакевич – 124
2. Тамара Дербушева – 124
3. Кристина Резцова – 110
4. Юлия Шеллер – 102
5. Светлана Миронова – 102
6. Полина Плюснина – 100
7. Виктория Сливко – 97
8. Ульяна Нигматуллина – 93
9. Анастасия Халили – 91
10. Наталия Шевченко – 90
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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