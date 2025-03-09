  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Светлана Миронова: «Впервые в карьере не допустила ни одного промаха на четырех рубежах»
4

Светлана Миронова: «Впервые в карьере не допустила ни одного промаха на четырех рубежах»

Светлана Миронова рассказала, что впервые прошла четыре рубежа без промахов.

Миронова финишировала третьей в большом масс-старте в финале Кубка России в Златоусте. Победила Ирина Казакевич, второе место заняла Тамара Дербушева. 

«Сегодня было интересное состояние — вроде было легко, а вроде не очень.

Я старалась работать с лидерами, но это был не мой темп, поэтому очень аккуратно работала на стрельбе.

Впервые в карьере не допустила ни одного промаха на четырех рубежах», — сказала Миронова «Матч ТВ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoСветлана Миронова
logoКубок России
logoсборная России жен
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамара Дербушева: «Иногда пыталась подойти к Казакевич, но не удалось, потому что она очень сильный соперник»
сегодня, 08:18
❄️ Финал Кубка России. Казакевич победила в большом масс-старте, Дербушева – 2-я, Миронова – 3-я
88сегодня, 07:44
Кубок России. Зачет гонок преследования. Сливко победила, Казакевич – 2-я, Плюснина – 3-я
3вчера, 16:58
Главные новости
Финал Кубка России. Серохвостов, Латыпов, Халили, Бабиков, Логинов, Бажин пробегут большой масс-старт
1638 минут назадLive
Кубок IBU. Отцовска победила в большом масс-старте, Боте – 2-я, Бене – 3-я
44 минуты назад
Кубок России. Сливко победила в общем зачете, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
21сегодня, 08:49
Тамара Дербушева: «Иногда пыталась подойти к Казакевич, но не удалось, потому что она очень сильный соперник»
сегодня, 08:18
Ирина Казакевич: «Впервые в жизни финишировала с флагом. За все эти дни сегодня мне было легче всего»
сегодня, 08:00
❄️ Финал Кубка России. Казакевич победила в большом масс-старте, Дербушева – 2-я, Миронова – 3-я
88сегодня, 07:44
Жюлия Симон: «Начало сезона было трудным – я не сдавалась. Возвращение к победам приносит облегчение»
2сегодня, 06:54
Дмитрий Малышко встретился с Мартеном Фуркадом в Энгадине
6сегодня, 06:25Фото
Кубок мира. Эстафета. Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, Ханна Оберг и Магнуссон – за Швецию, Тандревольд и Киркеэйде – за Норвегию
13сегодня, 06:04
Кубок мира. Эстафета. Братья Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Фабьен и Эмильен Клод, Фийон-Майе – за Францию, Самуэльссон и Понисилуома – за Швецию
8сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
12 минут назад
Кубок IBU. Фрей, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Баккен, Фрацшер, Реес пробегут большой масс-старт
сегодня, 05:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
вчера, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
4вчера, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:08
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1вчера, 05:40
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
67 марта, 19:10
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
7 марта, 19:00
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
46 марта, 19:26
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
6 марта, 19:14