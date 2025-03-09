Светлана Миронова: «Впервые в карьере не допустила ни одного промаха на четырех рубежах»
Светлана Миронова рассказала, что впервые прошла четыре рубежа без промахов.
Миронова финишировала третьей в большом масс-старте в финале Кубка России в Златоусте. Победила Ирина Казакевич, второе место заняла Тамара Дербушева.
«Сегодня было интересное состояние — вроде было легко, а вроде не очень.
Я старалась работать с лидерами, но это был не мой темп, поэтому очень аккуратно работала на стрельбе.
Впервые в карьере не допустила ни одного промаха на четырех рубежах», — сказала Миронова «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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