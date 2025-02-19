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Виктор Майгуров: «Наш сервис сейчас в Европе – тестируют и лыжи, и безфторовые парафины с прицелом на Милан-2026»

Сервис сборной России по биатлону тестирует безфторовые мази в Европе.

— Как обстоят дела с импортными патронами и комплектующими к немецким винтовкам?

— На сегодня возможность привезти запчасти точно есть. Также привозятся новые винтовки Anschutz. Что касается патронов — именно с Lapua, действительно, есть сложности и мы, наверное, достреливаем то, что еще было. Но находим мы им адекватную замену, это тоже импортные патроны. Да, они не дешевые, но замена есть.

А для обеспечения нашего более молодого поколения решаем вопрос с климовским заводом, который сейчас вошел в систему Ростеха. Это пример межведомственного взаимодействия, потому что для производства патронов нужен порох.

Патроны получаются достаточно недорогие, в пределах 18 рублей за штуку. Для сравнения — у сборной на соревнованиях выстрел стоит 100 рублей. Но на тренировках и сборная и регионы используют более дешевые отечественные патроны.

Да, не все патроны хорошо летят в морозную погоду. Чем теплее, тем больше вероятность, что недорогой патрон будет работать достойно. Но мы выходим из положения и обеспечиваем сборную в том числе и дорогими патронами. Региональные команды также покупают патроны у тех же поставщиков, что и мы.

— Команда обеспечена парком лыж?

— На сегодня есть бренд, на лыжах которого выступает большая часть российской сборной. Какая-то часть спортсменов получает лыжи бесплатно. И этот же бренд предоставляет возможность приобрести их лыжи за разумные деньги. Поэтому лыжами команда обеспечена.

— Замена фтору ищется?

— Наши специалисты выезжают в Европу, тестируют и лыжи, и безфторовые парафины, причем именно с перспективой нашего участия в Олимпийских играх 2026 года.

— Сервис ездил в Европу?

— Сервис сейчас там, – рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
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logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
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