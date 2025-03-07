Ирина Казакевич: «То, что первый круг получился быстрым, возможно, помешало мне на последнем круге. Было очень сложно поддерживать этот темп»

Казакевич заявила, что быстрое начало могло помешать ей в спринте в финале КР.

Ирина Казакевич стала второй в спринте в финале Кубка России по биатлону в Златоусте. Она стала обладательницей приза «Матч ТВ» в размере 25 тысяч рублей за лучшее время на отсечке 900 метров.

– Поздравляем с тем, что вы победили в спецпризе от «Матч ТВ», пройдя с лучшим временем первую отсечку.

– Если честно, я на это не рассчитывала. То, что первый круг получился достаточно быстрым, возможно, помешало мне на последнем круге, потому что уже было очень сложно поддерживать этот темп, – сказала Казакевич.