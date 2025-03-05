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Чемпионат мира среди юниоров. Франция победила в женской эстафете, Норвегия – в мужской

Француженки и норвежцы выиграли эстафеты на ЧМ среди юниоров по биатлону.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Эстерсунд, Швеция

Эстафета

Юниорки

1. Франция (Селия Энафф, Вольдия Гальмас Полен, Анаэлль Бонду, Амандин Менжен) – 1:15.12,4 (0+14)

2. Германия (Шарлотта Галльброннер, Леа Циммерманн, Альма Зигисмунд, Лотта де Бур) – 1.06,8 (2+13)

3. Норвегия (Анн Кристин Оланн, Сири Скар, Гуро Иттерхюс, Силье Берг-Кнутсен) – 1.19,2 (3+12)

Юниоры

1. Норвегия (Андреас Ос, Сиверт Герхардсен, Ховард Тостеруд, Каспер Калкенберг) – 1:20.43,0 (0+10)

2. Германия (Линус Кеспер, Фабиан Каскель, Элиас Зайдль, Леонард Пфунд) – 19,5 (0+6)

3. Польша (Якуб Потонец, Гжегож Галица, Конрад Бадач, Фабиан Суходольский) – 1.52,2 (0+15)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
чемпионат мира среди юниоров
результаты
Леонард Пфунд
Анаэлль Бонду
Сири Скар
Каспер Калкенберг
Андреас Ос
Альма Зигисмунд
logoКонрад Бадач
Линус Кеспер
Якуб Потонец
Амандин Менжен
Силье Берг-Кнутсен
Вольдия Гальмас Полен
Леа Циммерман
Фабиан Каскель
logoюниорская сборная Германии жен
logoюниорская сборная Германии
logoюниорская сборная Норвегии
Сиверт Герхардсен
Гжегож Галица
logoюниорская сборная Норвегии жен
Фабиан Суходольский
logoюниорская сборная Франции жен
Хавард Тостеруд
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