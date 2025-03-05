Чемпионат мира среди юниоров. Франция победила в женской эстафете, Норвегия – в мужской
Француженки и норвежцы выиграли эстафеты на ЧМ среди юниоров по биатлону.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Эстафета
Юниорки
1. Франция (Селия Энафф, Вольдия Гальмас Полен, Анаэлль Бонду, Амандин Менжен) – 1:15.12,4 (0+14)
2. Германия (Шарлотта Галльброннер, Леа Циммерманн, Альма Зигисмунд, Лотта де Бур) – 1.06,8 (2+13)
3. Норвегия (Анн Кристин Оланн, Сири Скар, Гуро Иттерхюс, Силье Берг-Кнутсен) – 1.19,2 (3+12)
Юниоры
1. Норвегия (Андреас Ос, Сиверт Герхардсен, Ховард Тостеруд, Каспер Калкенберг) – 1:20.43,0 (0+10)
2. Германия (Линус Кеспер, Фабиан Каскель, Элиас Зайдль, Леонард Пфунд) – 19,5 (0+6)
3. Польша (Якуб Потонец, Гжегож Галица, Конрад Бадач, Фабиан Суходольский) – 1.52,2 (0+15)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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