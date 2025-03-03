Чемпионат мира среди юниоров. Андерссон и Калкенберг победили в больших масс-стартах, Бонду и Клеметтинен – 2-е
Шведка Андерссон и норвежец Калкенберг выиграли масс-старты на ЮЧМ по биатлону.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Большой масс-старт
Юниорки
1. Сара Андерссон (Швеция) – 28.33,0 (4)
2. Анаэлль Бонду (Франция) – 12,5 (2)
3. Александра Меркушина (Украина) – 17,2 (3)
4. Амандин Менжен (Франция) – 52,5 (7)
5. Анна Недза-Кубинец (Польша) – 53,1 (4)
6. Анна Миллингер (Австрия) – 53,5 (3)
Юниоры
1. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 35.20,9 (5)
2. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 6,5 (3)
3. Петр Гак (Чехия) – 32,9 (5)
4. Андреас Ос (Норвегия) – 42,6 (3)
5. Богдан Борковский (Украина) – 48,6 (5)
6. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1.01,5 (7)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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