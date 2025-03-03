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Чемпионат мира среди юниоров. Андерссон и Калкенберг победили в больших масс-стартах, Бонду и Клеметтинен – 2-е

Шведка Андерссон и норвежец Калкенберг выиграли масс-старты на ЮЧМ по биатлону.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Эстерсунд, Швеция

Большой масс-старт

Юниорки

1. Сара Андерссон (Швеция) – 28.33,0 (4)

2. Анаэлль Бонду (Франция) – 12,5 (2)

3. Александра Меркушина (Украина) – 17,2 (3)

4. Амандин Менжен (Франция) – 52,5 (7)

5. Анна Недза-Кубинец (Польша) – 53,1 (4)

6. Анна Миллингер (Австрия) – 53,5 (3)

Юниоры

1. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 35.20,9 (5)

2. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 6,5 (3)

3. Петр Гак (Чехия) – 32,9 (5)

4. Андреас Ос (Норвегия) – 42,6 (3)

5. Богдан Борковский (Украина) – 48,6 (5)

6. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1.01,5 (7)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
чемпионат мира среди юниоров
результаты
юниорская сборная Финляндии
Богдан Борковский
Гаэтан Патюрель
Петр Хак
logoюниорская сборная Украины жен
Анна Недза-Кубинец
Каспер Калкенберг
logoюниорская сборная Швеции жен
Андреас Ос
logoюниорская сборная Чехии
logoСара Андерссон
Анаэлль Бонду
logoюниорская сборная Польши жен
Амандин Менжен
logoАлександра Меркушина
logoюниорская сборная Украины
logoюниорская сборная Норвегии
logoюниорская сборная Австрии жен
logoюниорская сборная Франции жен
Йими Клеметтинен
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