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Чемпионат мира среди юношей. Роге и Карлье выиграли большие масс-старты, Зигмунд и Флавио Ги – 2-е

Французы Луиза Роге и Лео Карлье выиграли мегамасс-старты на юношеском ЧМ.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Эстерсунд, Швеция

Мегамасс-старт

Девушки

1. Луиза Роге (Франция) – 27.39,1 (2)

2. Лена Зигмунд (Германия) – 8,8 (1)

3. Илона Плехачова (Чехия) – 9,2 (3)

4. Мелина Гаупп (Германия) – 23,0 (3)

5. Лена Бауман (Швейцария) – 37,4 (2)

6. Сидней Вюстлинг (Германия) – 39,3 (4)

Юноши

1. Лео Карлье (Франция) – 35.52,2 (4)

2. Флавио Ги (Франция) – 20,4 (6)

3. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 33,3 (6)

4. Гжегож Галица (Польша) – 1.04,3 (7)

5. Лукас Таннхаймер (Германия) – 1.15,4 (5)

6. Веселин Белчински (Болгария) – 1.32,1 (3)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoюниорская сборная Франции жен
юниорская сборная Польши
Илона Плехачова
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Луиза Роге
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Мелина Гаупп
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Гжегож Галица
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