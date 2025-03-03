Чемпионат мира среди юношей. Роге и Карлье выиграли большие масс-старты, Зигмунд и Флавио Ги – 2-е
Французы Луиза Роге и Лео Карлье выиграли мегамасс-старты на юношеском ЧМ.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Мегамасс-старт
Девушки
1. Луиза Роге (Франция) – 27.39,1 (2)
2. Лена Зигмунд (Германия) – 8,8 (1)
3. Илона Плехачова (Чехия) – 9,2 (3)
4. Мелина Гаупп (Германия) – 23,0 (3)
5. Лена Бауман (Швейцария) – 37,4 (2)
6. Сидней Вюстлинг (Германия) – 39,3 (4)
Юноши
1. Лео Карлье (Франция) – 35.52,2 (4)
2. Флавио Ги (Франция) – 20,4 (6)
3. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 33,3 (6)
4. Гжегож Галица (Польша) – 1.04,3 (7)
5. Лукас Таннхаймер (Германия) – 1.15,4 (5)
6. Веселин Белчински (Болгария) – 1.32,1 (3)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости