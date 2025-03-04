Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской
Сборная Франции победила в мужской эстафете на ЧМ среди юношей по биатлону.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Эстафета
Девушки, 3×6 км
1. Мелина Гаупп, Сидни Вустлинг, Лена Зигмунд (Германия) – 1:03.24,2 (1+7)
2. Сара Тронруд, Бьорг Эйде, Мартине Ског (Норвегия) – 20,8 (0+9)
3. Найели Мариотти Каванье, Гайя Гондоло, Карлотта Гаутеро (Италия) – 37,3 (0+5)
Юноши, 3×7,5 км
1. Камиль Граталуп-Маниссоль, Антонен Ги, Лео Карлье (Франция) – 1:02.04,1 (0+6)
2. Лука Андинг, Лукас Таннхаймер, Корби Кюблер (Германия) – 35,6 (0+8)
3. Якуб Боуска, Франтишек Йелинек, Михал Малек (Чехия) – 2.25,0 (0+9)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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