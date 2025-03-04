4

Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской

Сборная Франции победила в мужской эстафете на ЧМ среди юношей по биатлону.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Эстерсунд, Швеция

Эстафета

Девушки, 3×6 км 

1. Мелина Гаупп, Сидни Вустлинг, Лена Зигмунд (Германия) – 1:03.24,2 (1+7)

2. Сара Тронруд, Бьорг Эйде, Мартине Ског (Норвегия) – 20,8 (0+9)

3. Найели Мариотти Каванье, Гайя Гондоло, Карлотта Гаутеро (Италия) – 37,3 (0+5)

Юноши, 3×7,5 км 

1. Камиль Граталуп-Маниссоль, Антонен Ги, Лео Карлье (Франция) – 1:02.04,1 (0+6)

2. Лука Андинг, Лукас Таннхаймер, Корби Кюблер (Германия) – 35,6 (0+8)

3. Якуб Боуска, Франтишек Йелинек, Михал Малек (Чехия) – 2.25,0 (0+9)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мелина Гаупп
Карлотта Гаутеро
Лукас Таннхаймер
Антонен Ги
Михал Малек
Лео Карлье
Камиль Граталуп-Маниссоль
Корби Кюблер
logoюниорская сборная Германии
чемпионат мира среди юниоров
результаты
logoюниорская сборная Германии жен
logoюниорская сборная Франции
logoюниорская сборная Чехии
logoюниорская сборная Италии жен
logoюниорская сборная Норвегии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира среди юношей. Роге и Карлье выиграли большие масс-старты, Зигмунд и Флавио Ги – 2-е
83 марта, 14:15
Чемпионат мира среди юниоров. Андексер и Тостеруд победили в спринтах, Андерссон и Боргула – 2-е, Калкенберг – 4-й, Исхаков – 11-й, Скар – 14-я
52 марта, 17:30
Чемпионат мира среди юношей. Скуг и Таннхаймер выиграли спринты, Роге и Карлье – 2-е
51 марта, 17:43
Главные новости
Альфа-Банк в три раза увеличил призовой фонд Кубка России
1сегодня, 14:16
Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
7сегодня, 06:07
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
сегодня, 06:07
Пуфф, Фихтнер, Таннхаймер, Гротиан, Шнайдер и Пройс вошли в состав сборной Германии на Кубок мира в Нове Место
1вчера, 21:10
Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезни
22вчера, 11:30
Губерниев о выборах главы МОК: «Это политическая должность. Сейчас нет особой разницы, кто победит»
9вчера, 09:22
Серохвостов о целях на следующий год: «Семьей обзавестись. В плане спорта – наверное, с биатлоном закончить, ха-ха»
19вчера, 09:03
Домрачева о допуске россиян и белорусов: «Это может произойти в любой момент. Важно сохранять запал и потом с хорошей спортивной злостью выходить на старт»
вчера, 07:39
Первенство России среди юниоров. Команда Метели выиграла смешанную эстафету, команда Коновалова – 2-я, команда Кульгускина – 3-я
53 марта, 20:46
Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Перро, Фийон-Майе, Жаклен в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Нове-Место
13 марта, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
13 марта, 21:05
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 марта, 06:11
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
11 марта, 17:30
Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
27 февраля, 20:42
Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках
27 февраля, 20:04
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Наталия Шевченко – 2-я, Смольская – 3-я
2423 февраля, 20:48
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
2823 февраля, 20:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
422 февраля, 16:08
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
522 февраля, 15:46
Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»
20 февраля, 13:18