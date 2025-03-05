Пуфф, Фихтнер, Таннхаймер, Гротиан, Шнайдер и Пройс вошли в состав сборной Германии на Кубок мира в Нове Место
Сборная Германии объявила состав команды на этап Кубка мира в Нове Место.
Женщины: Франциска Пройс, София Шнайдер, Йоханна Пуфф, Селина Гротиан, Марлен Фихтнер, Юлия Таннхаймер.
Мужчины: Йоханнес Кюн, Филипп Хорн, Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Давид Цобель, Данило Ритмюллер.
Седьмой этап Кубка мира пройдет с 6 по 9 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: DSV
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