Пройс, Гротиан, Наврат, Штрелов, Таннхаймер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Ленцерхайде

Пройс, Гротиан и Наврат вошли в состав сборной Германии на ЧМ-2025 по биатлону.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.

Сборная Германии

Женщины

Селина Гротиан

Франциска Пройс

София Шнайдер

Юлия Таннхаймер

Еще одна биатлонистка добавится в состав после чемпионата Европы, который состоится с 29 января по 2 февраля в Мартелле.

Мужчины

Филипп Хорн

Йоханнес Кюн

Филипп Наврат

Данило Ритмюллер

Юстус Штрелов