Пройс, Гротиан, Наврат, Штрелов, Таннхаймер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Ленцерхайде
Пройс, Гротиан и Наврат вошли в состав сборной Германии на ЧМ-2025 по биатлону.
Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.
Сборная Германии
Женщины
Селина Гротиан
Франциска Пройс
София Шнайдер
Юлия Таннхаймер
Еще одна биатлонистка добавится в состав после чемпионата Европы, который состоится с 29 января по 2 февраля в Мартелле.
Мужчины
Филипп Хорн
Йоханнес Кюн
Филипп Наврат
Данило Ритмюллер
Юстус Штрелов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
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