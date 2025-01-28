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Пройс, Гротиан, Наврат, Штрелов, Таннхаймер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Ленцерхайде

Пройс, Гротиан и Наврат вошли в состав сборной Германии на ЧМ-2025 по биатлону.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.

Сборная Германии

Женщины

Селина Гротиан

Франциска Пройс

София Шнайдер

Юлия Таннхаймер

Еще одна биатлонистка добавится в состав после чемпионата Европы, который состоится с 29 января по 2 февраля в Мартелле.

Мужчины

Филипп Хорн

Йоханнес Кюн

Филипп Наврат

Данило Ритмюллер

Юстус Штрелов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
logoсборная Германии
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Германии жен
Ленцерхайде
logoЮстус Штрелов
logoЮлия Таннхаймер
logoДанило Ритмюллер
logoСофия Шнайдер
logoЙоханнес Кюн
logoФранциска Пройс
logoФилипп Хорн
logoСелина Гротиан
logoФилипп Наврат
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