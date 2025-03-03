Васильев о словах Серохвостова про возможный уход из биатлона: «Думаю, он лукавит, просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению»

Дмитрий Васильев не верит, что биатлонист Даниил Серохвостов завершит карьеру.

Серохвостову 25 лет, он призер этапов Кубка мира в эстафетах. Спортсмен заявил , что в случае недопуска на международные старты будет искать «варианты, не связанные с биатлоном» и в крайнем случае «работать курьером».

«Серохвостов просто пытается обратить на себя внимание. Будучи в хорошей форме и вполне конкурентным, вдруг закончит карьеру? Не верю. Курьером он успеет поработать еще всю оставшуюся жизнь, а вот профессиональным спортсменом уже не получится.

Думаю, что Серохвостов лукавит, он просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению. Тем более сейчас у наших спортсменов больше шансов поехать на Олимпиаду в Италии.

Но российским биатлонистам пока тяжело рассчитывать на благосклонность и лояльность IBU (Международного союза биатлонистов), в руководстве которого по-прежнему царят русофобские настроения. IBU поменяет свое мнение только тогда, когда им сверху жестко прикажут вернуть россиян. Добровольно они не сделают этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .