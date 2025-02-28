Даниил Серохвостов: «Отстранение сказывается на интересе к биатлону. Подходят люди, говорят: раньше смотрели вас, было здорово, а сейчас не то»

Серохвостов считает, что интерес к биатлону в России падает из-за отстранения.

Российские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой IBU с марта 2022 года.

– Сказывается ли отсутствие россиян на международных турнирах на медийном интересе к биатлону в стране?

– По моим ощущениям, да. Даже ко мне иногда подходят люди, говорят: раньше смотрели вас, было здорово, а сейчас не то. Все-таки внутрироссийские старты не вызывают такого же интереса, как противостояние между странами, – сказал призер этапов Кубка мира Даниил Серохвостов.

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