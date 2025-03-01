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Чемпионат мира среди юношей. Скуг и Таннхаймер выиграли спринты, Роге и Карлье – 2-е

Норвежка Скуг и немец Таннхаймер выиграли спринты на юношеском ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Эстерсунд, Швеция

Спринт

Девушки

1. Мартине Скуг (Норвегия) – 19.07,1 (0)

2. Луиза Роге (Франция) – 17,5 (1)

3. Илона Плехачова (Чехия) – 25,8 (2)

4. Лена Бауманн (Германия) – 39,5 (1)

5. Найели Мариотти-Каванье (Италия) – 42,3 (0)

6. Амелия Лишка (Польша) – 47,8 (1)

Юноши

1. Лукас Таннхаймер (Германия) – 18.56,3 (1)

2. Лео Карлье (Франция) – 14,8 (1)

3. Тув Рейсланн (Норвегия) – 17,1 (0)

4. Корби Кюблер (Германия) – 27,1 (1)

5. Гжегож Галица (Польша) – 39,0 (3)

6. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 43,0 (2)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
чемпионат мира среди юниоров
logoюниорская сборная Польши жен
logoюниорская сборная Чехии жен
Илона Плехачова
юношеская сборная Норвегии жен
logoюниорская сборная Германии жен
logoюниорская сборная Франции жен
logoюниорская сборная Италии жен
logoюниорская сборная Германии
logoюниорская сборная Франции
Лео Карлье
Гжегож Галица
юношеская сборная Норвегии
юниорская сборная Польши
Корби Кюблер
Луиза Роге
Камиль Граталуп-Маниссоль
Мартине Скуг
Лукас Таннхаймер
Тув Рейсланн
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