Чемпионат мира среди юношей. Скуг и Таннхаймер выиграли спринты, Роге и Карлье – 2-е
Норвежка Скуг и немец Таннхаймер выиграли спринты на юношеском ЧМ по биатлону.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Спринт
Девушки
1. Мартине Скуг (Норвегия) – 19.07,1 (0)
2. Луиза Роге (Франция) – 17,5 (1)
3. Илона Плехачова (Чехия) – 25,8 (2)
4. Лена Бауманн (Германия) – 39,5 (1)
5. Найели Мариотти-Каванье (Италия) – 42,3 (0)
6. Амелия Лишка (Польша) – 47,8 (1)
Юноши
1. Лукас Таннхаймер (Германия) – 18.56,3 (1)
2. Лео Карлье (Франция) – 14,8 (1)
3. Тув Рейсланн (Норвегия) – 17,1 (0)
4. Корби Кюблер (Германия) – 27,1 (1)
5. Гжегож Галица (Польша) – 39,0 (3)
6. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 43,0 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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