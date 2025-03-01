Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
Норвегия и Германия выиграли смешанные эстафеты на юниорском ЧМ по биатлону.
Гонки прошли 28 февраля.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Смешанная эстафета
Девушки и юноши
1. Норвегия (Мартине Скуг, Бьорг Эйде, Тув Рейсланн, Лео Гундерсен) – 1:13.44,4 (0+9)
2. Германия (Лена Зигмунд, Мелина Гаупп, Лукас Таннхаймер, Корби Кюблер) – 25,9 (3+10)
3. Франция (Луиза Роге, Лола Бюжо, Камиль Граталуп-Маниссоль, Лео Карлье) – 49,7 (0+12)
Юниорки и юниоры
1. Германия (Альма Зигисмунд, Лотта де Бур, Фабиан Каскель, Линус Кеспер) – 1:12.01,2 (0+9)
2. Франция (Вольдия Гальмас Полен, Амандин Менжен, Гаэтан Патюрель, Эдгар Жени) – 16,9 (4+13)
3. Австрия (Вильма Анхаус, Анна Андексер, Томас Мархль, Фабиан Мюллауэр) – 18,5 (0+10)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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