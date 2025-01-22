Чемпионат Европы среди юниоров. Поляк Галица и болгарка Димитрова победили в индивидуальных гонках, экс-россиянин Исхаков – 3-й
Экс-российский биатлонист Артур Исхаков завоевал медаль на ЧЕ среди юниоров.
Чемпионат Европы по биатлону среди юниоров
Альтенберг, Германия
Индивидуальная гонка
Юниоры
1. Гжегож Галица (Польша) – 41.35,7 (2)
2. Антонен Дельсоль (Франция) – 38,2 (2)
3. Артур Исхаков (Словакия) – 50,4 (1)
4. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 50,5 (2)
5. Матия Легович (Хорватия) – 51,7 (3)
6. Якуб Потонец (Польша) – 1.30,5 (2)
Юниорки
1. Валентина Димитрова (Болгария) – 41.12,5 (2)
2. Эвелина Хакала (Финляндия) – 3,7 (0)
3. Амелия Лишка (Польша) – 55,0 (1)
4. Анаэлль Бонду (Франция) – 1.06,3 (4)
5. Аличе Паккьоди (Италия) – 1.09,4 (1)
6. Пиллерин Вилипуу (Эстония) – 1.21,8 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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