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Чемпионат Европы среди юниоров. Поляк Галица и болгарка Димитрова победили в индивидуальных гонках, экс-россиянин Исхаков – 3-й

Экс-российский биатлонист Артур Исхаков завоевал медаль на ЧЕ среди юниоров.

Чемпионат Европы по биатлону среди юниоров

Альтенберг, Германия

Индивидуальная гонка

Юниоры

1. Гжегож Галица (Польша) – 41.35,7 (2)

2. Антонен Дельсоль (Франция) – 38,2 (2)

3. Артур Исхаков (Словакия) – 50,4 (1)

4. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 50,5 (2)

5. Матия Легович (Хорватия) – 51,7 (3)

6. Якуб Потонец (Польша) – 1.30,5 (2)

Юниорки

1. Валентина Димитрова (Болгария) – 41.12,5 (2)

2. Эвелина Хакала (Финляндия) – 3,7 (0)

3. Амелия Лишка (Польша) – 55,0 (1)

4. Анаэлль Бонду (Франция) – 1.06,3 (4)

5. Аличе Паккьоди (Италия) – 1.09,4 (1)

6. Пиллерин Вилипуу (Эстония) – 1.21,8 (2)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoюниорская сборная Франции
Гжегож Галица
Артур Исхаков
чемпионат Европы среди юниоров
юниорская сборная Польши
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Матия Легович
Якуб Потонец
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Анаэлль Бонду
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