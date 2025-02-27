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Чемпионат мира среди юношей. Плехачова и Ги победили в индивидуальных гонках, Гаутеро и Галица – 2-е

Чешка Плехачова и француз Ги выиграли индивидуальные гонки на юношеском ЧМ.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Девушки

1. Илона Плехачова (Чехия) – 34.16,5 (3)

2. Карлотта Гаутеро (Италия) – 47,5 (2)

3. Манка Каcерман (Словения) – 54,9 (3)

4. Амелия Лишка (Польша) – 55,7 (1)

5. Валери Крижова (Чехия) – 1.17,3 (2)

6. Лола Бюжо (Франция) – 1.19,6 (3)

Юноши

1. Антонен Ги (Франция) – 33.51,9 (1)

2. Гжегож Галица (Польша) – 4,5 (2)

3. Лео Карлье (Франция) – 9,4 (2)

4. Корби Кюблер (Германия) – 21,5 (1)

5. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 22,4 (2)

6. Тарас Тарасюк (Украина) – 35,7 (1)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
Лола Бужо
Илона Плехачова
Антонен Ги
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Лео Карлье
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