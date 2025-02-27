Чемпионат мира среди юношей. Плехачова и Ги победили в индивидуальных гонках, Гаутеро и Галица – 2-е
Чешка Плехачова и француз Ги выиграли индивидуальные гонки на юношеском ЧМ.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Индивидуальная гонка
Девушки
1. Илона Плехачова (Чехия) – 34.16,5 (3)
2. Карлотта Гаутеро (Италия) – 47,5 (2)
3. Манка Каcерман (Словения) – 54,9 (3)
4. Амелия Лишка (Польша) – 55,7 (1)
5. Валери Крижова (Чехия) – 1.17,3 (2)
6. Лола Бюжо (Франция) – 1.19,6 (3)
Юноши
1. Антонен Ги (Франция) – 33.51,9 (1)
2. Гжегож Галица (Польша) – 4,5 (2)
3. Лео Карлье (Франция) – 9,4 (2)
4. Корби Кюблер (Германия) – 21,5 (1)
5. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция) – 22,4 (2)
6. Тарас Тарасюк (Украина) – 35,7 (1)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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