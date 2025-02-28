«Сломан палец, но не Андрей». Расторгуев показал фото из больницы
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев показал фото из больницы.
Во время чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде он подрался с тренером сборной Илмарсом Брицисом.
« К сожалению, последний старт сезона‑2024/25 уже состоялся. Сломан палец, но не Андрей. Спасибо всем за поддержку», – написал Расторгуев.
«Меня нокаутировали». Лучший биатлонист Латвии подрался с тренером на чемпионате мира
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Андрея Расторгуева
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