«Сломан палец, но не Андрей». Расторгуев показал фото из больницы

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев показал фото из больницы.

Во время чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде он подрался с тренером сборной Илмарсом Брицисом.

« К сожалению, последний старт сезона‑2024/25 уже состоялся. Сломан палец, но не Андрей . Спасибо всем за поддержку», – написал Расторгуев.

«Меня нокаутировали». Лучший биатлонист Латвии подрался с тренером на чемпионате мира