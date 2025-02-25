Васильев о драке Расторгуева с тренером сборной Латвии: «Подобные ситуации становятся следствием распространения политики вседозволенности»

Васильев высказался о драке Расторгуева с тренером сборной Латвии Брицисом.

«Я знаю Расторгуева как спортсмена и совсем не знаю его как человека, я с ним лично не знаком. Подобные ситуации меня мало интересуют вне зависимости от того, латвийские это спортсмены и тренеры или российские.

На мой взгляд, тут главный вопрос в том, что подобные ситуации становятся следствием распространения политики вседозволенности, отсутствия уважения к старшим, продвижения либеральной повестки – никаких ограничений, никаких рамок. Поэтому подобные ситуации и становятся возможными, и это очень расстраивает.

Кто из них прав, кто виноват, им лучше знать. Раз так ситуация складывается, пусть подают друг на друга в суд. Там, возможно, определят, кто прав, кто виноват. А по мне достаточно поговорить как мужик с мужиком – без публики, без детей рядом.

Если Расторгуев действительно ворвался в помещение, где находился ребенок тренера, это абсолютно недопустимо. Должны быть какие-то внутренние морально-этические ограничители».

Сейчас многие молодые спортсмены думают, что им можно все, потому что их главный аргумент – «я свободный человек, что хочу, то и делаю». Но вот только этот «свободный человек» забывает о том, что он несет значительную часть ответственности перед окружающими его людьми и обществом», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Андрей Расторгуев заявил, что его избил Илмарс Брицис: «Тренер меня ударил, разбил нос. Думаю, у меня серьезно травмировано плечо»