Илмарс Брицис подал в отставку с поста тренера сборной Латвии по биатлону. Ранее Андрей Расторгуев обвинил его в избиении

Илмарс Брицис решил покинуть пост тренера сборной Латвии по биатлону.

Ранее призер чемпионата мира-2024 Андрей Расторгуев обвинил Брициса в том, что тот напал на него и избил. Расторгуев заявил, что у него сломан нос и серьезно травмировано плечо.

«Латвийская федерация биатлона запросила объяснения по ситуации у всех членов команды, чтобы получить полную информацию и выслушать все мнения. В критический для нашего вида спорта момент крайне важно принимать взвешенные решения.

25 февраля Илмарс Брицис подал в отставку с поста тренера сборной, представив заявление об уходе. Об этом проинформированы Латвийский олимпийский комитет и Международный союз биатлонистов.

Андрей Расторгуев по состоянию здоровья не продолжит сезон.

ЛФБ ведет переговоры с вовлеченными в конфликт сторонами о возможном решении ситуации – с целью обеспечить участие латвийской сборной по биатлону в соревнованиях всех уровней в текущем и следующих сезонах», – говорится в пресс-релизе федерации.

Андрей Расторгуев заявил, что его избил Илмарс Брицис: «Тренер меня ударил, разбил нос. Думаю, у меня серьезно травмировано плечо»

Байба Бендика: «Психическая неуравновешенность Расторгуева известна нашей команде много лет. Действия Брициса – это защита семьи и коллектива»