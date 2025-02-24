Пройс о масс-старте на ЧМ: «Разочарована этой гонкой. Уже со второго круга чувствовала, что силы заканчиваются. И лыжи были не лучшие»
Немецкая биатлонистка заняла в последней гонке чемпионата мира 7-е место c одним промахом.
«Это было очень сложно, наверное, одна из самых трудных гонок в моей карьере. Стрельба была хорошей, но у меня не было никаких шансов на лыжне.
На первых кругах у меня были небольшие проблемы с желудком, а затем, уже со второго круга, я чувствовала, что силы заканчиваются. И, вероятно, у меня были не самые лучшие лыжи. Временами было ощущение, что под лыжами будто клей, и это было не очень приятно.
Я, конечно, довольна своим выступлением на чемпионате мира, но немного разочарована этой гонкой. Я пыталась бороться за подиум, но не было никаких шансов. Так что мне немного грустно. Но я счастлива вернуться домой с четырьмя медалями», – сказала двукратная чемпионка мира.
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