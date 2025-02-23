Виктория Сливко о форме в 30 лет: «Если бы мы сейчас с Пройс могли бегать вместе, возможно, где-нибудь и поборолись бы»

Биатлонистка Виктория Сливко болеет за немку Франциску Пройс на ЧМ-2025.

– Удается следить за чемпионатом мира?

– Да, я немного смотрю чемпионат мира по возможности.

– На что обратили там внимание? Кто-то удивил?

– Вообще, я очень редко смотрю Кубок мира в последнее время. Когда нас отстранили, перестала следить очень пристально, но чемпионат мира всегда интересен. Здесь я болела за Франциску Пройс , и рада, что она сумела выиграть одну из гонок.

Мы с ней одного возраста и бегали вместе в юниорках, так что знакомы давно. Мне она нравится как спортсменка и как человек и нравится за нее болеть.

– То, что и у вас, и у Франциски лучшая функциональная готовность пришла к 30 годам, не случайность?

– Да, получается, если бы мы сейчас с ней могли бегать вместе, возможно, где-нибудь и поборолись бы, – сказала Сливко .