Чемпионат мира. Брезаз-Буше показала самый быстрый лыжный ход в масс-старте, Эльвира Оберг уступила 57 секунд, Симон – лучшая по скорострельности
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины, масс-старт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 35.22,2
2. Анамария Лампич (Словения) – 28,2
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 34,6
4. Осеан Мишлон (Франция) – 38,3
5. Лу Жанмонно (Франция) – 40,8
6. Жанна Ришар (Франция) – 44,5
7. Микела Каррара (Италия) – 51,9
8. Эльвира Оберг (Швеция) – 56,5
9. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 56,8
10. Милена Тодорова (Болгария) – 1.01,4
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.28,7 (6)
2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.31,8 (5)
3. Кристина Дмитренко (Украина) – 1.34,6 (4)
4. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.38,9 (2)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.39,7 (4)
6. Франциска Пройс (Германия) – 1.40,0 (1)
7. Микела Каррара (Италия) – 1.40,9
8. Лу Жанмонно (Франция) – 1.41,0 (4)...
12. Осеан Мишлон (Франция) – 1.42,7 (3)
13. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.42,9 (2)
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