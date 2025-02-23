Серохвостов о выступлении на Кубке сильнейших: «Надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался»
Даниил Серохвостов резко высказался о своем выступлении на Кубке сильнейших.
На соревнованиях в Раубичах биатлонист пробежал лишь одну гонку – смешанную эстафету. Его команда заняла четвертое место, а сам Серохвостов зашел на два штрафных круга.
Остальные гонки, которые проходили с 15 по 23 февраля, спортсмен пропустил из-за болезни.
«Надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался», – написал Серохвостов в телеграм-канале, опубликовав несколько фото со смешанной эстафеты.
Серохвостову 25 лет, он победитель и призер этапов Кубка мира в эстафетах, участник Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Губерниев о Серохвостове: «Единственный человек, который на Кубке или чемпионате мира мог бы выступать нормально от мужской сборной России, если бы был здоров»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Даниила Серохвостова
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