Виталий Норицын: «Такая стрельба не позволила бы нам конкурировать на этапах Кубка мира»

Виталий Норицын раскритиковал стрельбу россиянок на Кубке сильнейших в Раубичах.

— Сейчас такая стрельба не позволила бы нам конкурировать на тех же этапах Кубка мира. У девчонок есть большие резервы. Здесь, в Раубичах, не понравилось то, что моментами опять не отработали нормально с ветром. Можно сказать, что не у всех все получилось. Есть люди, которые прям полностью здесь «развалились».

Наверное, именно ментально не смогли собраться и держать концентрацию, не справились с давлением. Возможно, в силу своей молодости или формы. Для хорошего уровня конкуренции с сильнейшими, мы не можем показывать менее 90% попадания.

Также есть куда стремиться и по скорострельности. На мировом уровне спортсмены явно быстрее стреляют.

Но есть и позитив, отдельные гонки в Раубичах у спортсменок хорошо получились. Вика [Метеля] в масс‑старте здорово отработала два последних рубежа.

— Если говорить о скорострельности, то по секундам можно разобрать, сколько у нас отставание от международного уровня?

— Здесь надо каждого спортсмена отдельно разбирать. И в данном случае я говорю именно про время нахождения на рубеже в целом. Если честно, то не совсем катастрофические цифры — всего 5–7 секунд.

Просто если с двумя рубежами это, наверное, не так катастрофично выглядит, то с четырьмя — уже достаточно проблематично. Это может вылиться уже в полминуты отставания, а учитывая плотность на мировом уровне, это много. Там иногда тройку призеров секунда разделяет. Но команда у нас молодая, еще есть время себя подтянуть, — сказал Норицын.